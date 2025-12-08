AKP'li yöneticinin sitesinde kaçak inşaat skandalı: Belediyenin mührü kırıldı, taşıyıcı duvarlar delinde

Ankara Park Oran’da, yöneticiliğini eski AKP milletvekili adayı Erkan Erşan’ın yaptığı sitede kaçak yapı skandalı büyüyor. Belediyenin mühürlemesine rağmen mührü kırıp inşaata devam edenler, dükkan açmak uğruna binanın taşıyıcı duvarlarını deldi. Ağaçların kesildiği, binanın deprem güvenliğinin hiçe sayıldığı kaçak inşaat için hukuki süreç başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Oran Mahallesi'nde bulunan ve başkentin bilinen konut projelerinden biri olan "Park Oran"da yükselen bir inşaat, kaçak yapı iddiaları ve mühür fekki ile gündeme geldi. Yöneticiliğini eski AKP Ankara Milletvekili aday adayı Erkan Erşan'ın yaptığı sitede devam eden ve tamamlandığında kamuoyunda AKP'ye yakınlığıyla bilinen "Mado" şubesi olacağı belirtilen yapının, belediye müdahalelerine rağmen sürdüğü bildirildi.

MÜHÜR KIRILDI, ÇALIŞMA DEVAM ETTİ

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre bölge sakinlerinin şikayetleri ve ihbarları üzerine harekete geçen Çankaya Belediyesi ekipleri, söz konusu inşaat alanına giderek kaçak olduğu belirlenen yapıyı defalarca mühürledi. Ancak edinilen bilgilere göre, inşaat sahipleri belediyenin vurduğu mührü dikkate almadı. Mührün kırılarak inşaat faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edildi. Belediye kaynakları, mührü bozarak çalışmaya devam eden ve inşaatı durdurmayı reddeden sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını ve konunun yargıya taşındığını aktardı.

AĞAÇLAR KESİLDİ TAŞIYICI DUVARLAR DELİNDİ

İnşaat sahasında yapılan incelemelerde, yasal zorunluluk olan ruhsat tabelası, ada-parsel bilgileri, yüklenici firma ve fenni mesul bilgilerinin bulunmadığı görüldü. Çalışmalar sırasında belediyeye ait yeşil alanların tahrip edildiği, çimlerin kazılarak üzerine beton döküldüğü ve alandaki ağaçların kesildiği belirlendi.

Ayrıca alana çelik çatı konstrüksiyonu kurulurken, Park Oran ofis otoparkında bulunan betonarme taşıyıcı perde duvarın karot makineleriyle delinerek yeni bir alan açıldığı gözlemlendi. Uzmanlar, taşıyıcı sisteme yapılan bu müdahalenin binayı zayıflattığını ve depreme karşı dayanıksız hale getirdiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

