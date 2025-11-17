Buraya giden turist gittiğine pişman oluyor: Dünyanın en kötü 10 turistik yerine Türkiye'den bakın neresi girdi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Turistlerin tatilde en çok hayal kırıklığına uğradığı rotalar belirlendi. Bavul depolama şirketi Stasher, 101 popüler destinasyonu kapsayan bir sıralama hazırlamak için Google yorumları ve TikTok beğenilerini inceledi. Listede Türkiye'nin meşhur noktası da listede yer aldı.

Araştırmada, dünyanın dört bir yanından en bilinen turistik noktalar sıralanırken, ilk 10 arasında Türkiye’den de bir nokta yer aldı.

Turistlerin beklentilerini karşılamayan tatil rotaları açıklandı; yapılan analizler, en çok hayal kırıklığına uğratan yerleri ortaya koydu. Listede Türkiye’den de bir yer aldı.

Stasher şirketinin kurucu ortağı Jacob Wedderburn-Day, bazı destinasyonların sosyal medyada abartıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Ziyaretçiler, ulaşım zorlukları, aşırı kalabalık, düşük hijyen ve gerçeğin fotoğraflardaki kadar etkileyici olmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyor."

1. HOLLYWOOD ŞÖHRETLER YOLU – ABD

Los Angeles'taki ünlü bulvar, yıldızlarla süslü kaldırımıyla biliniyor. Ancak aşırı kalabalık, güvenlik sorunları ve beklentiyi karşılamayan ambiyansı nedeniyle liste başına yerleşti.

abd.jpg

2. LUT GÖLÜ – ORTA DOĞU

İsrail, Ürdün ve Filistin arasında yer alan göl; tuzluluk oranı sayesinde su üzerinde batmadan durma özelliğiyle biliniyor. Ancak aşırı turistikleşme, yüksek fiyatlar ve çevresel bozulma nedeniyle ziyaretçilerden düşük puan aldı.

lut.jpg

3. KAPALIÇARŞI – TÜRKİYE

İstanbul'un sembollerinden olan tarihi çarşı, her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Ancak yoğun kalabalık, turistik fiyatlandırma ve karmaşık yapı, ziyaretçilerde beklenenden fazla stres yaratıyor.

kapalicarsi.jpg

4. ÇİN SEDDİ – ÇİN

n-sedd.jpg

Dünyanın en ikonik yapılarından biri olmasına rağmen bazı bölümlerde aşırı kalabalık ve agresif satış baskısı turistleri rahatsız ediyor.

Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çokSeyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok

5. VİCTORİA LİMANI – HONG KONG

Hong Kong'un ünlü silüetini sunan liman, kötü hava koşulları, kalabalık ve yüksek fiyatlar nedeniyle beklentiyi her zaman karşılamıyor.

liman.jpeg

6. MONA MÜZESİ – AVUSTRALYA (TAZMANYA)

Modern sanatın sıra dışı eserlerini barındıran müze, kimi ziyaretçiler için "fazla deneysel" bulunuyor. Ayrıca ulaşımın zor oluşu şikâyet sebebi.

mona.jpg

7. STONEHENGE – İNGİLTERE

Tarihi taş anıt, dünyanın en gizemli yapılarından biri. Ancak ziyaretçiler, alana çok yaklaşamamanın ve kalabalığın deneyimi zayıflattığını söylüyor.

tas.jpg

8. DİSNEYLAND PARİS – FRANSA

Avrupa'nın en popüler eğlence parkı; uzun kuyruklar, yüksek fiyatlar ve yoğunluk nedeniyle listede alt sıralara geriledi.

paris.jpg

9. KİLİMANJARO DAĞI – TANZANYA

Afrika'nın en yüksek dağı, trekking tutkunlarının hayali. Ancak zorlu çıkış şartları ve beklenenden düşük altyapı kalitesi nedeniyle bazı ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratıyor.

dag.jpg

10. MACHU PİCCHU – PERU

peru.jpg

UNESCO mirası olan antik İnka şehri, muhteşem manzarasına rağmen kapasite kısıtlamaları, uzun yürüyüş rotaları ve kalabalık şikâyetleriyle listenin onuncu sırasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

