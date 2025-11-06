Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok

Ancak son suç istatistiklerine bakmadığınız sürece, ziyaretçilerin nerede kendilerini güvende, nerede kendilerini güvende hissetmediklerini bilmek kolay değil. Bu bağlamda, sigorta şirketi Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), 2026'da ziyaret edilebilecek en güvenli ülkelerin bir listesini hazırladı.

HOLLANDA, 2026 YILINDA DÜNYADA ZİYARET EDİLEBİLECEK EN GÜVENLİ YER SEÇİLDİ:

BHTP, her yıl çok sayıda kişiye son yıllarda seyahat ettikleri yerler ve her yerde ne kadar güvende hissettikleri konusunda anket düzenliyor. Bu özellikle kadınlar, LGBTQ+ topluluğunun bir parçası olanlar veya başka bir dışlanmış grubun üyeleri için geçerli.

Daha sonra bu raporları Küresel Barış Endeksi ve diğer benzer endekslerden alınan istatistiklerle birleştirerek, her yıl gezginlerin tam olarak nerelerde barışçıl olabileceğini hesaplıyor.

Geçen yıl zirvede İzlanda vardı ancak bu yıl dördüncü sıraya gerileyerek yerini Hollanda'ya bıraktı. Hollanda'nın geçen yıl 14. sırada yer alması göz önüne alındığında bu durum özellikle etkileyici. BHTP, ülkenin başarısının sırrının basit olduğunu söyledi.

"Barışsever bir yer. Kadınlar ve ötekileştirilmiş gruplar, Hollanda'da kendilerini çok iyi karşılanmış hissettiklerini ve sağlık önlemlerini yüksek puanla değerlendirdiklerini söylediler. En büyük güvenlik endişeleriniz muhtemelen başıboş bisikletçilerden veya gürültücü turistlerden kaynaklanacaktır," diye belirtiyorlar.

İkinci sırada, geçen yılki listedeki yerini koruyan Avustralya yer aldı. Ziyaretçiler için mükemmel sağlık hizmetleri ve düşük terör faaliyeti oranıyla iyi düzenlenmiş bir sisteme sahipler. Avustralyalılara göre, tüm bunlar istikrarlı bir siyasi sistem, düşük suç oranları ve biyogüvenlik ve silah kontrolüne ilişkin katı yasalar sayesinde gerçekleşiyor.

Avusturya bu yıl araştırmada ilk kez yer aldı ve bronz madalya alarak oldukça etkileyici bir çıkış yaptı. Orta Avrupa ülkesi, Numbeo ve Küresel Barış Endeksi de dahil olmak üzere çeşitli dış barış endekslerindeki güçlü puanları sayesinde bu unvanı kazandı.

Berkshire Hathaway Seyahat Koruması'nın araştırmasına göre 2026'da seyahat edilebilecek en güvenli 15 ülke şöyle: