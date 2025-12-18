Son Dakika | Gain operasyonunda 3 kişiye tutuklama talebi

Gain medya soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın için tutuklama talep edildi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gain Medya A.Ş.'ye "7258 sayılı Bahis Kanunu’na muhalefet”, “suç örgütü kurmak” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Gain Medya'ya kayyum atanırken, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınmıştı.

Bugün sabah saatlerinde ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu yürüttüğü soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın için tutuklama talep edildi.

Okan Karacan hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Soruşturmanın odağındaki isimlerden Berkin Kaya’nın hesap hareketlerini inceleyen MASAK, yüksek tutarda nakit giriş-çıkış işlemleri ve yurt dışına yapılan yoğun para transferlerine dikkat çekti. Raporda, bu işlemlerin kaynağının tespit edilemediği ve Kaya’nın ortak olduğu şirketlerde bu büyüklükte para akışını açıklayacak bir ticari faaliyet izine rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair istihbari bilgiler bulunduğu ifade edildi.

Savcılık açıklamasına göre, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kişilere ait taşınır ve taşınmaz varlıklara el konuldu.

Aynı zamanda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum atanan şirketler arasında GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım AŞ ve Berton Yapı AŞ yer alıyor.