Yere düşen cüzdanını almak isterken canından oldu

Yere düşen cüzdanını almak isterken canından oldu
Yayınlanma:
Ankara'da yere düşen cüzdanını almak isteyen Yaşar Demirel, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Talihsiz olay Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Yaşar Demirel'e yolda düşürdüğü cüzdanını almak isterken sürücüsü öğrenilemeyen bir hafriyet kamyonu çarptı.

CÜDANINI ALMAK İSTERKEN KAMYON ALTINDA KALDI

Kamyonun altında kalan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

dusurdugu-cuzdanini-almaya-calisirken-ka-1105205-328066.jpg

Çevredekekilerin ihbarı üzerine olayın meydana geldiği Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'ne sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

dusurdugu-cuzdanini-almaya-calisirken-ka-1105204-328066.jpg

Kaza anında "Aracım" mahkemede "Allah" dedi: Uyuşturucu kullanmış halde ölüme neden olan sürücüye iyi hal indirimiKaza anında "Aracım" mahkemede "Allah" dedi: Uyuşturucu kullanmış halde ölüme neden olan sürücüye iyi hal indirimi

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirel, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak:DHA

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
81 yaşındaki adam ahırda defalarca bıçaklanarak öldürüldü
81 yaşındaki adam ahırda defalarca bıçaklanarak öldürüldü
Eğitime fırtına engeli: Darıca'da okullar tatil edildi
Eğitime fırtına engeli: Darıca'da okullar tatil edildi
Bursa'da fırtına felaketi can aldı!
Bursa'da fırtına felaketi can aldı!