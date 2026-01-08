Yere düşen cüzdanını almak isterken canından oldu
Yayınlanma:
Ankara'da yere düşen cüzdanını almak isteyen Yaşar Demirel, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
Talihsiz olay Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Yaşar Demirel'e yolda düşürdüğü cüzdanını almak isterken sürücüsü öğrenilemeyen bir hafriyet kamyonu çarptı.
CÜDANINI ALMAK İSTERKEN KAMYON ALTINDA KALDI
Kamyonun altında kalan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklenerek ağır yaralandı.
Çevredekekilerin ihbarı üzerine olayın meydana geldiği Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'ne sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirel, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak:DHA