Son dakika | Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma ekipleri aracılığı ile Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlere operasyon yapıldı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre operasyon 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile yapıldı.

3 YETKİLİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri holding ve bağlı şirketlerde aramalar yaparken yetkili 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.