Hablemitoğlu suikastı iddianamesini hazırlayan savcı istifa etti

HSK'nın savcı tayinlerinin yer aldığı son kararnamesinde bir isim dikkatleri çekti. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin görülen davanın iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, Ankara'dan Aksaray'a tayin edildi.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTI İDDİANAMESİNİ HAZIRLAYAN SAVCI İSTİFA ETTİ

Hablemitoğlu davası iddianamesini hazırlayan savcı Ergün, mesleğinden istifa ettiğini duyurdu. Babasının sağlık sorunları ile ilgilenebilmek için istifa ettiği belirtilen Ergün, istifasını Ankara Başsavcılığı'nın whatsapp grubunda veda mesajı ile duyurdu.

T24'te yer alan habere göre; Ergün, mesajında, "Yaklaşık 18 yıldan bu yana icra ettiğim Cumhuriyet Savcılığı görevinden bugün itibari ile kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Görev süremin neredeyse yarısını geçirdiğim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde çalışmanın büyük onurunu yaşadım. Çok değerli meslek büyüklerime ve birlikte görev yaptığım meslektaşlarıma en derin saygılarımı sunuyorum. İcra edeceğiniz her görevde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu 1954 doğumlu tarihçi yazardır.

Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije ve Uyvar adında iki kız çocuğun babası idi.

Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Öldürüldüğü için tamamlayamadığı Köstebek isimli araştırma kitabında Gülen hareketinin örgütlenmesini yazmıştı. Köstebek isimli kitabı ölümünden sonra basılmıştır.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTI DAVASI

8 Aralık 2002'de evinin önünde Necip Hablemitoğlu'nu başından vuran katilin, 15 santimetre mesafeden ateş açtığı belirlendi. Olay yerinde bulunan iki boş kovandan birinin ABD yapımı Ruger, diğerinin ise Alman yapımı Geco marka silahlara ait olduğu tespit edildi.

Etkileri nedeniyle bu mermilerin o tarihte Türkiye'de satışı yasaktı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yeniden raftan indirildi. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in yürüttüğü soruşturmada, Hablemitoğlu suikastına ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ortaya koydu.

Örgüt mensubu bir polisin, "Necip Hablemitoğlu cinayeti ile alakalı 18 Aralık 2002'den sonrası ve 6 aylık CDR verilerini şirketlerden istemişler. Onlar da ne var ne yok vermiş. İlgili tarihle alakalı" şeklindeki yazışması, zaman aşımına üç yıl kalan dosyaya delil olarak konuldu.

Böylece darbe girişiminden bir gün önce kabul edilen ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Haziran 2018'de karara bağlanan FETÖ çatı davasının iddianamesinde, Hablemitoğlu'nun örgüt tarafından öldürüldüğüne işaret edildi.