YSK'da görev değişimi: Başkan Yener ve 5 üyenin süresi doluyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile birlikte 5 kurul üyesinin görev süresi 2026 yılının Ocak ayında sona eriyor. Yeni üyelerin belirlenmesinin ardından yapılacak seçimle YSK’nın yeni başkanı netleşecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 11 üyesinden 6’sının görev süresi 2026 yılının başında tamamlanıyor. Yargıtay kontenjanından seçilen Başkan Ahmet Yener ile üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün’ün yanı sıra, Danıştay kontenjanından gelen Başkanvekili Ekrem Özübek ve üyeler Ali Ürker ile Battal Öğüt’ün görevleri Ocak ayının ikinci haftasında sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin 6 yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca yeni isimler belirlenecek. Yeni seçilen üyelerin yemin etmesinin ardından kurul, kendi içinden gizli oyla yeni başkan ve başkanvekilini seçecek.

AHMET YENER DÖNEMİNİN KRİTİK UYGULAMALARI

Yener'in YSK Başkanlığı döneminde, hayata geçirilen bazı uygulamalar dikkati çekti. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez ikinci tur uygulamasının yönetildiği bu süreçte, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, seçmen erişimi, sandık taşınması ve personel güvenliği gibi kritik alanlarda yürütülen çalışmalarla, depremden etkilenen 11 ilde, olağanüstü koşullar altında seçimlerin adil ve güvenli biçimde yapılması sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK Başkanı Yener ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan YSK Başkanı Yener ile görüştü

Görme engelli seçmenlerin, yardım almadan, bağımsız ve gizli oy kullanmasını sağlayan şablonun da hayata geçirildiği bu dönemde, Türk Devletleri arasında seçim yönetimi alanında tecrübe paylaşımı, kurumsal işbirliği ve ortak standartlar geliştirilmesi amacıyla Türk Dünyası Seçim Kurulları oluşumu hayata geçirildi.

