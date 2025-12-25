Market zincirleri için tarihi karar! Pazar günleri kapalı mı olacak?

Market zincirleri için tarihi karar! Pazar günleri kapalı mı olacak?
Yayınlanma:
Son dakika gelişmesi... Esnaf ve perakende sektörünün temsilcileri, market zincirlerinin pazar günü kapalı olması konusunda mutabakata vardı. Sektör, kararı verirken gözler Ticaret Bakanlığı'na çevrildi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda uzlaşı sağlandı.

Bakkal da yandı zincir market de!Bakkal da yandı zincir market de!

"Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda, perakende sektörünün rotasını değiştirecek adımlar masaya yatırıldı. Kamudan akademiye, sivil toplum kuruluşlarından medyaya kadar pek çok paydaşın katıldığı çalıştayda, pazar günü tatilinin "toplumsal bir ihtiyaç" olduğu belirtildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN BAKANLIĞA ÇAĞRI

market-1.jpg

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı açıklamada perakende sektörünün tarihi bir dönemeçte olduğunu ifade etti. Düzgün, çalıştayda sağlanan mutabakatın ardından uygulamanın yürürlüğe girmesi için Ticaret Bakanlığı'nın nihai kararını beklediklerini kaydetti.

KÜÇÜK İŞLETMELER NEFES ALACAK, PEKİ YA TÜKETİCİ?

Alınan karar, mahalle aralarına kadar giren ve sayıları on binleri bulan zincir marketler karşısında yok olma noktasına gelen bakkal, manav ve kasap gibi küçük işletme sahipleri için bir şans yaratabilir.

Zincir marketlerde ağır çalışma koşulları: Tuvalete bile gidemeyen işçiler var!Zincir marketlerde ağır çalışma koşulları: Tuvalete bile gidemeyen işçiler var!

Diğer yandan pazar günü ev alışverişi yapmak isteyenler bu karardan olumsuz etkilenebilir.

NİHAİ KARARI TİCARET BAKANLIĞI VERECEK

2021/10/27/market.jpg

Sektör temsilcileri her ne kadar kendi aralarında anlaşmış olsa da, kararın tüm Türkiye genelinde uygulanabilmesi için Ticaret Bakanlığı'nın yasal düzenlemeyi yapması gerekiyor. Bakanlığın, esnafı koruma amacı ile tüketici hakları arasındaki bu ince çizgide nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
Ekonomi
Asgari ücretlinin tabağından 5 yılda yarısı gitti: Bu da tantuni hesabı
Asgari ücretlinin tabağından 5 yılda yarısı gitti: Bu da tantuni hesabı
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!