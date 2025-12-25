Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda uzlaşı sağlandı.

"Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda, perakende sektörünün rotasını değiştirecek adımlar masaya yatırıldı. Kamudan akademiye, sivil toplum kuruluşlarından medyaya kadar pek çok paydaşın katıldığı çalıştayda, pazar günü tatilinin "toplumsal bir ihtiyaç" olduğu belirtildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN BAKANLIĞA ÇAĞRI

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı açıklamada perakende sektörünün tarihi bir dönemeçte olduğunu ifade etti. Düzgün, çalıştayda sağlanan mutabakatın ardından uygulamanın yürürlüğe girmesi için Ticaret Bakanlığı'nın nihai kararını beklediklerini kaydetti.

KÜÇÜK İŞLETMELER NEFES ALACAK, PEKİ YA TÜKETİCİ?

Alınan karar, mahalle aralarına kadar giren ve sayıları on binleri bulan zincir marketler karşısında yok olma noktasına gelen bakkal, manav ve kasap gibi küçük işletme sahipleri için bir şans yaratabilir.

Diğer yandan pazar günü ev alışverişi yapmak isteyenler bu karardan olumsuz etkilenebilir.

NİHAİ KARARI TİCARET BAKANLIĞI VERECEK

Sektör temsilcileri her ne kadar kendi aralarında anlaşmış olsa da, kararın tüm Türkiye genelinde uygulanabilmesi için Ticaret Bakanlığı'nın yasal düzenlemeyi yapması gerekiyor. Bakanlığın, esnafı koruma amacı ile tüketici hakları arasındaki bu ince çizgide nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.