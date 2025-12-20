Bakkal da yandı zincir market de!

Ticaret Bakanlığı'nın 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hazırladığı yeni ceza tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte, kurallara uymayan bakkal, zincir market başta olmak üzere işletmelerin canı çok daha fazla yanacak. İdari para cezaları, yüzde 25,49 oranında artırıldı.

İHLAL EDEN YANDI: EN DÜŞÜK CEZA 17 BİN TL

Yapılan güncellemeyle birlikte, yasanın 18. maddesinde tanımlanan ihlaller için kesilecek cezaların alt ve üst limitleri yeniden belirlendi.

Buna göre; basit ihlallerde para cezası 17 bin 988 TL ile 902 bin 256 TL arasında değişecek. İhlalin türüne göre bazı bentlerde bu makas 28 bin 620 TL ile 858 bin 620 TL aralığında uygulanacak.

Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

Ancak asıl korkutan tablo "ağır nitelikli" ihlallerde ortaya çıktı. Bu tür durumlarda yaptırımlar 180 bin 617 TL’den başlayıp, suçun büyüklüğüne göre 21 milyon 674 bin 130 TL’ye kadar yükselebilecek.

BÜYÜK ŞİRKETLERE 'MİLYARLIK' FATURA RİSKİ

Tebliğde en dikkat çeken detay, işletme büyüklüğüne göre belirlenen "toplam ceza üst sınırları" oldu. Bakanlık, cirosu yüksek olan büyük şirketlere uygulanacak tavan cezayı devasa boyutlara taşıdı.

İşletme ölçeğine göre 2026 yılı ceza üst limitleri şöyle şekillendi:

Küçük Ölçekli İşletmeler: 36,1 Milyon TL

Orta Ölçekli İşletmeler: 361,2 Milyon TL

Büyük Ölçekli İşletmeler: 1,8 Milyar TL

Yeni tarife, yeni yılla birlikte 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayacak.