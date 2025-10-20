Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu, 2025’in ilk dokuz ayında piyasa denetimlerinde rekor cezalar kesti. Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimler sonucunda toplamda 9,7 milyar TL’yi aşan idari para cezası uygulandı.

TİCARET BAKANLIĞINDAN 2,1 MİLYAR TL CEZA

Ticaret Bakanlığı, yılın Ocak–Eylül döneminde 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürünü denetledi. Bu denetimler sonucunda toplam 2 milyar 99 milyon TL tutarında ceza kesildi.

Bakanlık, fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk, etiket ihlalleri, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi konularda kapsamlı incelemeler yaptı.

Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Fahişçiden, sahtekara...

Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında: 290,2 milyon TL

Fahiş fiyat uygulamaları kapsamında: 254,6 milyon TL ceza kesildi.

SEKTÖRLERE GÖRE CEZALAR

Denetimlerde bazı sektörler öne çıktı:

Otomotiv sektörü: 88,7 milyon TL

Emlak sektörü: 86,4 milyon TL

Kuyumculuk sektörü: 19 milyon TL

Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34,8 milyon TL ceza uygulandı.

İstanbul, 7,7 milyon ürün denetimiyle ilk sırada yer alırken, 562,3 milyon TL’lik cezayla en yüksek tutarın kesildiği il oldu.

REKABET KURUMUNDAN 7,6 MİLYAR TL CEZA

Aynı dönemde Rekabet Kurumu, piyasa bozucu davranışlarda bulunan 191 firmaya toplam 7,6 milyar TL tutarında idari para cezası kesti.

Dev ilaç şirketlerine 'çalışan' cezası!

Rekabet Kurumu süt sektörünü uyardı: Ağır para cezaları var!

Kurum, özellikle fiyat kartelleri, pazar paylaşımı ve rekabeti sınırlayan anlaşmalara karşı incelemelerini sıklaştırdı.

DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi korumaya ve piyasa istikrarını sağlamaya yönelik denetimlerin yılın kalan döneminde de süreceğini açıkladı. Haksız kazanç sağlayan işletmelere karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.