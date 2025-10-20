Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!

Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı!
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'nca yapılan denetim ve soruşturmalar kapsamında 2025 yılının 9 ayında toplam 9,7 milyar TL ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu, 2025’in ilk dokuz ayında piyasa denetimlerinde rekor cezalar kesti. Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimler sonucunda toplamda 9,7 milyar TL’yi aşan idari para cezası uygulandı.

TİCARET BAKANLIĞINDAN 2,1 MİLYAR TL CEZA

2023/08/31/edirnede-kirtasiyelere-fiyat-denetimi-2687-dhaphoto1.jpg

Ticaret Bakanlığı, yılın Ocak–Eylül döneminde 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürünü denetledi. Bu denetimler sonucunda toplam 2 milyar 99 milyon TL tutarında ceza kesildi.

Bakanlık, fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk, etiket ihlalleri, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi konularda kapsamlı incelemeler yaptı.

Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Fahişçiden, sahtekara...Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Fahişçiden, sahtekara...

Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında: 290,2 milyon TL

Fahiş fiyat uygulamaları kapsamında: 254,6 milyon TL ceza kesildi.

SEKTÖRLERE GÖRE CEZALAR

2023/08/31/edirnede-kirtasiyelere-fiyat-denetimi-2687-dhaphoto4.jpg

Denetimlerde bazı sektörler öne çıktı:

Otomotiv sektörü: 88,7 milyon TL

Emlak sektörü: 86,4 milyon TL

Kuyumculuk sektörü: 19 milyon TL

Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34,8 milyon TL ceza uygulandı.

İstanbul, 7,7 milyon ürün denetimiyle ilk sırada yer alırken, 562,3 milyon TL’lik cezayla en yüksek tutarın kesildiği il oldu.

REKABET KURUMUNDAN 7,6 MİLYAR TL CEZA

Aynı dönemde Rekabet Kurumu, piyasa bozucu davranışlarda bulunan 191 firmaya toplam 7,6 milyar TL tutarında idari para cezası kesti.

Dev ilaç şirketlerine 'çalışan' cezası!Dev ilaç şirketlerine 'çalışan' cezası!

Rekabet Kurumu süt sektörünü uyardı: Ağır para cezaları var!Rekabet Kurumu süt sektörünü uyardı: Ağır para cezaları var!

Kurum, özellikle fiyat kartelleri, pazar paylaşımı ve rekabeti sınırlayan anlaşmalara karşı incelemelerini sıklaştırdı.

DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi korumaya ve piyasa istikrarını sağlamaya yönelik denetimlerin yılın kalan döneminde de süreceğini açıkladı. Haksız kazanç sağlayan işletmelere karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Ekonomi
Asgari ücret zammındaki kırmızı çizgiyi açıkladı
Asgari ücret zammındaki kırmızı çizgiyi açıkladı
Durup dururken milyonları borçlu çıkardılar şimdi 'GSS borcunu sileceğiz' diye müjde veriyorlar
Durup dururken milyonları borçlu çıkardılar şimdi 'GSS borcunu sileceğiz' diye müjde veriyorlar