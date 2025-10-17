Rekabet Kurumu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete “çalışan ayartmama anlaşması” ve “rekabete hassas bilgi paylaşımı” nedeniyle toplam 244 milyon 801 bin 302 TL idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumu süt sektörünü uyardı: Ağır para cezaları var!

Rekabet Kurumu, internet sitesinden yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda bazı ilaç şirketlerinin çalışan ayartmama anlaşmaları ve rekabete hassas bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğini açıkladı.

CEZALAR DETAYLANDI

Soruşturma sonucunda, şirketlere kesilen idari para cezaları şu şekilde belirlendi:

Adeka: 7 milyon TL

Amgen: 4,5 milyon TL

Argis: 639 bin TL

Arven: 3 milyon TL

AstraZeneca: 15 milyon TL

Berko: 10,5 milyon TL

Farmatek: 7 milyon TL

Helba: 2 milyon TL

İlko: 13 milyon TL

Merck: 487 bin TL

Novartis Sağlık: 19 milyon TL

Novo Nordisk Sağlık: 19 milyon TL

Pfizer PFE: 20 milyon TL

Sanofi: 12 milyon TL

Sanovel: 79 milyon TL

Santa Farma: 17 milyon TL

Servier: 8 milyon TL

İHLALLERİN DETAYI

Kurul, bazı firmaların birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik anlaşmalar yaparak emek piyasasındaki rekabeti bozduğunu tespit etti. Diğer bazı firmaların ise sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştığı belirlendi.

Rekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturma

Bu uygulamaların, ilaç sektöründe hem iş gücü hem de maaş rekabetini olumsuz etkilediği ifade edildi.