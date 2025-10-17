Dev ilaç şirketlerine 'çalışan' cezası!
Rekabet Kurumu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete “çalışan ayartmama anlaşması” ve “rekabete hassas bilgi paylaşımı” nedeniyle toplam 244 milyon 801 bin 302 TL idari para cezası kesti.
Rekabet Kurumu, internet sitesinden yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda bazı ilaç şirketlerinin çalışan ayartmama anlaşmaları ve rekabete hassas bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğini açıkladı.
CEZALAR DETAYLANDI
Soruşturma sonucunda, şirketlere kesilen idari para cezaları şu şekilde belirlendi:
Adeka: 7 milyon TL
Amgen: 4,5 milyon TL
Argis: 639 bin TL
Arven: 3 milyon TL
AstraZeneca: 15 milyon TL
Berko: 10,5 milyon TL
Farmatek: 7 milyon TL
Helba: 2 milyon TL
İlko: 13 milyon TL
Merck: 487 bin TL
Novartis Sağlık: 19 milyon TL
Novo Nordisk Sağlık: 19 milyon TL
Pfizer PFE: 20 milyon TL
Sanofi: 12 milyon TL
Sanovel: 79 milyon TL
Santa Farma: 17 milyon TL
Servier: 8 milyon TL
İHLALLERİN DETAYI
Kurul, bazı firmaların birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik anlaşmalar yaparak emek piyasasındaki rekabeti bozduğunu tespit etti. Diğer bazı firmaların ise sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştığı belirlendi.
Bu uygulamaların, ilaç sektöründe hem iş gücü hem de maaş rekabetini olumsuz etkilediği ifade edildi.