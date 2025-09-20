Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Fahişçiden, sahtekara...

2025 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin piyasa denetim sonuçlarını açıklayan Ticaret Bakanlığı, bu süre zarfında toplamda 1 milyar 869 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Fahiş fiyat, stokçuluk, tüketici hakları, reklam uygulamaları, otomotiv ve emlak sektörleri başta olmak üzere 372 binin üzerinde firma ile 23 milyondan fazla ürün denetimden geçirildi.

Okul kantini ve kırtasiyelere denetim

Bakanlık, haksız ticaret uygulamaları ve enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

81 İLDE YOĞUN DENETİM UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında 81 il genelinde 372 bin 525 işletme ile 23 milyon 221 bin 447 ürün denetlendi. Gerçekleştirilen bu kontroller sonucunda toplam 1,87 milyar TL’ye yakın idari para cezası kesildi.

SADECE AĞUSTOS AYINDA 12,2 MİLYON TL CEZA VERİLDİ

Ağustos ayında yürütülen denetim faaliyetlerinde ise 8 bin 957 firma kontrol edildi ve firmalara 12,2 milyon TL idari para cezası uygulandı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yılın 8 ayında verdiği cezaların toplam tutarı 725 milyon TL’yi aştı.

EN FAZLA CEZA HANGİ ALANLARA KESİLDİ?

TÜKİD’in ‘Güvenli Ürün’ söylemi bakanlık denetimiyle tescillendi

Denetimler sonucunda en yüksek para cezaları aşağıdaki alanlarda kesildi:

Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süresi ihlalleri: 290,1 milyon TL

Fahiş fiyat uygulamaları: 254,5 milyon TL

Otomotiv sektörü: 87,5 milyon TL

Emlak sektörü: 47,9 milyon TL

Kuyumculuk sektörü: 17,9 milyon TL

TÜKETİCİ KORUMA ALANINDAKİ DENETİMLER

Bakanlıktan denetim: Milyonlarca lira ceza kesildi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 22 bin 490 kişi ve işletme kontrol edildi. Bu denetimler neticesinde 1.473 kişi ve firmaya toplam 387,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bu tutarın;

182,3 milyon TL’si sözleşme ihlalleri,

173,1 milyon TL’si haksız ticaret ve reklam faaliyetleri,

32,4 milyon TL’si ise ürün güvenliği denetimleri kapsamında kesildi.

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri de denetimlerde aktif rol aldı. Bu kapsamda 271 bin 630 firma denetlenirken, 58 bin 289 firmaya toplamda yaklaşık 755 milyon TL para cezası verildi.

İstanbul’da 140 bin 814 üründe aykırılık tespit edildi ve bu kapsamda 508,6 milyon TL ceza uygulandı. Ürün denetim sayıları ise şöyle:

İstanbul: 6,6 milyon ürün

Ankara: 3,9 milyon ürün

Antalya: 3,4 milyon ürün

REKABET KURUMU’NUN CEZALARI DA AÇIKLANDI

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında Rekabet Kurumu tarafından uygulanan cezalar da yer aldı. Buna göre:

2024 yılında 223 firmaya toplam 7,7 milyar TL,

2025’in ilk 8 ayında ise 175 firmaya 4,6 milyar TL ceza verildi.

Ticaret Bakanlığı, “Vatandaşlarımızın ekonomik refahını zedeleyecek, iç piyasadaki istikrarı bozacak her türlü ticari faaliyete karşı mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.