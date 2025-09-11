TÜKİD’in ‘Güvenli Ürün’ söylemi bakanlık denetimiyle tescillendi

ÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, güvenli ürün denetimlerinde üretici ve tedarikçiler ile birlikte aktif rol aldıklarını belirterek, “Yıllardır her platformda dile getirdiğimiz güvenli ürün söylemimiz bakanlığımızın denetimleri neticesinde tescillenmiş oldu” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın okul öncesi alışverişin en yoğun yapıldığı 29 Ağustos–2 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimler neticesinde kırtasiye sektöründe güvenli ürün oranı ilk kez bu yıl yüzde 99,33 seviyesine ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütülen kontrollerde yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan 5 bin 50 kırtasiye reyonunda 722 bin 528 ürünün denetlendiğini açıklayan TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “ Güvenli ürün denetimlerinde üretici ve tedarikçilerimiz ile birlikte aktif rol aldık. Yıllardır her platformda dile getirdiğimiz güvenli ürün söylemimiz bakanlığımızın denetimleri neticesinde tescillenmiş oldu. Her zaman belirttiğimiz gibi çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Bakanlıklarımızın ilgili birimleri başta olmak üzere, kamunun tüm ürün denetimi mekanizmalarının hem eşlikçisi hem destekçisi hem de takipçisiyiz. Ürün güvenliğinin önemiyle ilgili çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. TÜKİD olarak, üretici ve tedarikçilerimizle güvenli ürünlerin piyasaya sunulması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 100’e çıkarmak” diye konuştu.

EĞİTİMDE ERİŞİLEBİLİRLİK İÇİN KIRTASİYEDE KDV KALDIRILMALI

Keresteci, eğitim-öğretim yılı başında kırtasiye ürünlerine erişimin önemine de değinerek, şunları ekledi: “2025 sezonunda kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışı genel enflasyon artış oranlarının altında oldu. Kırtasiye ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının eğitim sektörüyle uyumlu hale getirilmesini talep ediyoruz. Kırtasiye ürünlerinde uygulanan KDV oranları, ürün bazlı yüzde 10 ve yüzde 20 arasında değişiyor. Bu durum, eğitim çağındaki milyonlarca öğrenci ve veliler açısından ciddi bir ekonomik yük oluşturuyor. Bu nedenle, sağlayacağı toplumsal faydayı göz önünde bulundurarak eğitim sürecinin ayrılmaz parçası kırtasiye ürünlerinin, kitaplarda olduğu gibi yüzde sıfır KDV oranıyla vergilendirilmesini talep ediyoruz. Bunun sağlanmasıyla her bir öğrencimizin eşit ve güvenli koşullarda eğitime erişmesine çok daha güçlü bir şekilde katkı sunacağız. Bu, ayrıca kayıt dışı ticareti de azaltmaya yardımcı olacaktır.”

AMBALAJI VE ÜRETİCİSİ BELLİ OLAN ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Keresteci, velilere ve öğrencilere alışverişlerde güvenliği önceliklendirmeleri çağrısında bulunarak, “Ürün kimliği olan yani ambalajlı, üreticisi veya ithalatçısı belli kırtasiye ürünlerini tercih edin. CE işareti, EN71 standartlarına uygunluk ve yaş grubu bilgisi gibi detaylara dikkat edin. Güvensiz ürün şüphesi durumunda tuketici.gov.tr veya ALO 175 üzerinden şikâyetlerde bulunabilirsiniz. Güvenli ürün hem çocuklarımızı korur hem de sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

KIRTASİYECİLERİMİZ, FİYATLARI DENGEDE TUTTU

TÜKİD verilerine göre, 2025 sezonunda temel kırtasiye ürünleriyle donatılmış bir okul çantasının ortalama maliyeti bin 980 TL civarında. Keresteci, bu rakamın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21’lik bir artış anlamına geldiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Fiyatlar, elbette tüketicilerin alışkanlık ve tercihlerine göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin 550 liraya da 2 bin liraya da bir okul çantası satın alabilirsiniz. Kırtasiye ürünlerinde fiyat artışları diğer sektörlere kıyasla sınırlı seyretti. Son yıllarda gıda, giyim ve elektronik gibi alanlarda fiyatlar yüksek oranlarda artmışken, kırtasiye ürünlerinde artış daha kontrollü gerçekleşti. Üretici ve tedarikçilerimizin kâr marjılarını düşük tutma gayreti ile kırtasiye sektörü, fiyat artışlarını dengede tutan nadir başarılı sektörlerden biri oldu.”