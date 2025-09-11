Grok‘un X hesabına erişim engeli getirildi: Gerekçe 'milli güvenlik'

Grok‘un X hesabına erişim engeli getirildi: Gerekçe 'milli güvenlik'
Yayınlanma:
X'in (eski adıyla Twitter) yapay zeka uygulaması Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi olarak ise 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gösterildi.

Sosyal medya kullanıcılarına verdiği yanıtlarla gündeme gelen X'in (eski adıyla Twitter) yapay zeka uygulaması Grok'un X hesabına, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamada, kararın internet servis sağlayıcılarına iletildiği belirtildi. Öte yandan kararı hangi sulh ceza hakimliğinin kararı verdiği bilinmiyor. Hesap henüz X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı.

DAHA ÖNCE DE 50 GÖNDERİ ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Daha önce de Grok’un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/8170 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Denizli'de orman yangını!
Denizli'de orman yangını!
İstanbul Barosu’ndan 'kuyu tipi' cezaevleri raporu
İstanbul Barosu’ndan 'kuyu tipi' cezaevleri raporu