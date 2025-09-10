2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor

Türkiye'de geçmiş yıllarda uygulanan yanlış ekonomi politikaları, enflasyonda iplerin kopmasına neden oldu. Özellikle pandemiden sonra hızla artmaya başlayan enflasyon, alınan tüm tedbirlere rağmen önü alınamıyor.

Enflasyon canavarı ve hayat pahalılığı, vatandaşları olduğu kadar, Türkiye'nin önde gelen firmaların da peş peşe konkordato ilan etmelerine, hatta iflas etmelerine yol açıyor.

Enflasyon, iç siyasette CHP'ye yönelik yürütülen operasyonlarla oluşan siyasi belirsizlik ortamında yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin büyük çoğunluğunu kaybettiği değerlendiriliyor.

3 FİRMA DAHA İFLAS ETTİ

Türkiye'nin köklü 3 firmasından daha kötü haber geldi. Bu firmalardan ikisi inşaat alanında faaliyet gösterirken, diğeri ise Konya'nın önde gelen mobilya firması oldu.

15 yıllık geçmişi ile İstanbul'un dev inşaat ve hafriyat firmalarından olan Ak Sav İnşaat Hafriyat'ın Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı konkordato başvurusu sonuçlandırıldı.

ilan,gov.tr'deki detaylara göre firma, 2 Eylül 2025 tarihi ile iflas sürecine girdi. Konkordato talebini reddederek kesin mühleti kaldıran mahkeme, karar gereğince şirketin iflası saat 15.05 itibarıyla açtı ve konkordato komiser heyetinin görevini sonlandırdı.

PORTEX GRUP İNŞAAT İFAS ETTİ

Bir diğer iflas haberi ise başkent Ankara'dan geldi. Kentin önemli inşaat firmalarından olan Portex Grup İnşaat da konkordato sürecini iflas ederek noktaladı. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini feragat nedeniyle reddetti.

Firmanın, 4 Eylül 2025 saat 12.09 itibariyle iflası kesinleşti. Borçluyu koruyan tüm tedbirleri kaldıran mahkeme, komiserler kurulunun görevine de son verdi.

MOBİLYA DEVİ DE İFLAS ETTİ

Konya’nın en büyük mobilya üreticilerinden olan Zenio Mobilya da iflasın pençesinden kurtulamadı.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonuçlandırıldı ve firmanın iflas ettiği kesinleşti.

Mahkeme, şirketin açtığı konkordato davasını reddederek kesin iflas kararı verdi.

