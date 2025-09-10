iPhone serisinin Almanya ile Türkiye fiyatı şok etti: Bin avrodan fazla fark var

Yayınlanma:
Apple'ın merakla beklene iPhone 17 serisi dün resmen tanıtılırken, Türkiye özelinde yeni özelliklerinden ziyade fiyatıyla gündem oldu. Siyaset Bilimci İlker Yıldız, en pahalı modelinin 170 bin lirayı bulduğu iPhone modellerinin Almanya ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırdı. Yıldız, aradaki uçuruma tepki gösterdi.

Apple, dün düzenlenen etkinlikte merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Yeni seri, tasarım ve performans özellikleriyle dikkat çekerken, kamera sistemleri ve yapay zeka entegrasyonu öne çıktı.

Satış tarihi olarak 12 Eylül günü açıklanan serinin Türkiye fiyatları ise cep yakıyor. Almanya'da yaşayan Siyaset Bilimci İlker Yıldız, iPhone fiyatlarının Almanya ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırdı.

lker-yildiz.jpg

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA BİN EURO FARK VAR

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max'in iki ülke arasındaki farkı merak ettiğini vurgulayan Yıldız, Apple'ın resmi sitesinde fiyat karşılaştırması yaptı.

Yıldız, iPhone 17 Pro Max'in (2 TB hafıza) Türkiye fiyatının 168 bin 999 TL olduğunu belirtti. Bu rakam, güncel kur ile 3 bin 500 euroya denk geliyor.

Ardından aynı modelin Almanya fiyatına bakan Yıldız, "17 Pro Max'in 2 TB'lığı kaç para diye bakıyoruz. 2 bin 449 euro, 1000 euro'dan fazla fark var" dedi.

iPhone 17 Pro Max'in ardından iPhone 17'ye de bakan Yıldız, "Türkiye fiyatı 89.999 1.800 euro civarında. 512 GB'lığı. Almanya'daki fiyatı ise bakıyoruz, 512 GB'lık 1.199 euro, yine 700 euro'ya yakın bir fark var" diye konuştu.

"ALIM GÜCÜ FARKINI BURADA GÖREBİLİYORUZ"

Yıldız, konuşmasının sonunda konuyla ilgili bir değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Şu kadar maaşla bu kadar alınıyor, Almanya'da asgari ücret bu, bu kadar alınır, Türkiye'de asgari ücret bu, bu kadar alınır. Ben bunu yapmayacağım. Herkes kendi değerlendirsin. Alım gücü farkını burada görebiliyoruz. Maalesef daha fazla söyleyecek bir şey yok. Ki bunlar daha başlangıç fiyatları" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Ekonomi
Trump'ın gümrük tarifeleri yoksul sayısını arttıracak
Trump'ın gümrük tarifeleri yoksul sayısını arttıracak
Dolu yağışı Isparta'yı felç etti: En az 100 milyon lira zarar var
En az 100 milyon lira zarar var