iPhone serisinin Almanya ile Türkiye fiyatı şok etti: Bin avrodan fazla fark var

Apple, dün düzenlenen etkinlikte merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Yeni seri, tasarım ve performans özellikleriyle dikkat çekerken, kamera sistemleri ve yapay zeka entegrasyonu öne çıktı.

Satış tarihi olarak 12 Eylül günü açıklanan serinin Türkiye fiyatları ise cep yakıyor. Almanya'da yaşayan Siyaset Bilimci İlker Yıldız, iPhone fiyatlarının Almanya ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırdı.

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA BİN EURO FARK VAR

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max'in iki ülke arasındaki farkı merak ettiğini vurgulayan Yıldız, Apple'ın resmi sitesinde fiyat karşılaştırması yaptı.

Yıldız, iPhone 17 Pro Max'in (2 TB hafıza) Türkiye fiyatının 168 bin 999 TL olduğunu belirtti. Bu rakam, güncel kur ile 3 bin 500 euroya denk geliyor.

Ardından aynı modelin Almanya fiyatına bakan Yıldız, "17 Pro Max'in 2 TB'lığı kaç para diye bakıyoruz. 2 bin 449 euro, 1000 euro'dan fazla fark var" dedi.

iPhone 17 Pro Max'in ardından iPhone 17'ye de bakan Yıldız, "Türkiye fiyatı 89.999 1.800 euro civarında. 512 GB'lığı. Almanya'daki fiyatı ise bakıyoruz, 512 GB'lık 1.199 euro, yine 700 euro'ya yakın bir fark var" diye konuştu.

"ALIM GÜCÜ FARKINI BURADA GÖREBİLİYORUZ"

Yıldız, konuşmasının sonunda konuyla ilgili bir değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Şu kadar maaşla bu kadar alınıyor, Almanya'da asgari ücret bu, bu kadar alınır, Türkiye'de asgari ücret bu, bu kadar alınır. Ben bunu yapmayacağım. Herkes kendi değerlendirsin. Alım gücü farkını burada görebiliyoruz. Maalesef daha fazla söyleyecek bir şey yok. Ki bunlar daha başlangıç fiyatları" ifadelerini kullandı.