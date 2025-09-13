Okul kantini ve kırtasiyelere denetim

Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, kantinlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri yaparken, kırtasiyelerde ruhsat, vergi levhası ve etiketleri inceledi.

Bakırköy Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte denetimlerini artırdı. İlçe genelindeki okulların kantinlerinde ve kırtasiyelerde yapılan denetimlerde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi hedeflendi. Kantinlerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat uygunluğu kontrol edilirken, kırtasiyelerde ise iş yeri ruhsatı, vergi levhası ve ürün etiketleri incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.

Zabıta ekipleri, eğitim sürecinde öğrencilerin güvenliğini ve sağlığını öncelikli gördüklerini belirterek, bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

