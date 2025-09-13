Okul kantini ve kırtasiyelere denetim

Okul kantini ve kırtasiyelere denetim
Yayınlanma:
Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirdi.

Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, kantinlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri yaparken, kırtasiyelerde ruhsat, vergi levhası ve etiketleri inceledi.

Bakırköy Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte denetimlerini artırdı. İlçe genelindeki okulların kantinlerinde ve kırtasiyelerde yapılan denetimlerde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi hedeflendi. Kantinlerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat uygunluğu kontrol edilirken, kırtasiyelerde ise iş yeri ruhsatı, vergi levhası ve ürün etiketleri incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.

bakirkoy-1.jpg

Zabıta ekipleri, eğitim sürecinde öğrencilerin güvenliğini ve sağlığını öncelikli gördüklerini belirterek, bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!
Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!
Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu
Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu
Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü
Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü