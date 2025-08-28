Bakanlıktan denetim: Milyonlarca lira ceza kesildi

Bakanlıktan denetim: Milyonlarca lira ceza kesildi
Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol edip, sektörde ürün güvenliğini artırmak için yapı malzemeleri üreticilerine yönelik 81 ilde denetimlerini sürdürüyor.

paraa.jpg

Bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

evre.jpg

Kaynak:AA

