Küresel piyasalardaki tatil Borsa İstanbul'u da etkiledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 11.336,18 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 3,92 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 62,6 milyar lira oldu.

Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Günün en fazla kazandıran sektörü yüzde 1,36 ile gıda ve içecek olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 0,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olması, BIST 100 endeksinde işlem hacminin düşük seyretmesine neden oldu. Endeks, günü önceki kapanışın hemen altında tamamladı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre Reel Kesim Güven Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 seviyesinde kaldı. Kapasite kullanım oranı da aynı dönemde yüzde 74,4 ile sabit seyretti.

Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolara yükselirken, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi haftalık bazda 3 milyar 333 milyon lira azalarak 8 milyar 272 milyon liraya geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Japonya'da işsizlik oranı, perakende satışlar ve sanayi üretiminin izleneceğini, Avrupa'da ise Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.150 puanın destek, 11.450 ve 11.550 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.