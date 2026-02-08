Balıkesir’de sağanak kabusu! Caddeler göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

BAHÇE VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Özellikle, alçak kesimlerde bulunan evlerin bahçelerini ve tarım arazilerini su basarken sürücüler, araçları ile su ile kaplanmış yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Öte yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye ekmek için çalışma yaptı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmişti. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmişti.

