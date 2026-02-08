Balıkesir’de sağanak kabusu! Caddeler göle döndü

Yayınlanma:
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük yaşarken tarım arazileri de sularla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

burhaniyede-saganak-nedeniyle-yollar-go-1157492-343689.jpg

BAHÇE VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Özellikle, alçak kesimlerde bulunan evlerin bahçelerini ve tarım arazilerini su basarken sürücüler, araçları ile su ile kaplanmış yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sağanak sonrası İzmir'in baraj karnesi: Tahtalı ve Gördes yükselişe geçtiSağanak sonrası İzmir'in baraj karnesi: Tahtalı ve Gördes yükselişe geçti

Öte yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye ekmek için çalışma yaptı.

burhaniyede-saganak-nedeniyle-yollar-go-1157491-343689.jpg

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmişti. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmişti.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
Antalya'dan geçtiler
50 bin kişilik ilçeye 4.5 milyon turist geldi
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Her eve giriyor: Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yolu
Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yolu
Her eve giriyor
Türkiye
Devlet hastanesinde fare cirit attı
Devlet hastanesinde fare cirit attı
Mahsur kalan baba ve çocuklarının yardımına itfaiye koştu!
Mahsur kalan baba ve çocuklarının yardımına itfaiye koştu!
Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!
Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!