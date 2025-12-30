Kocasını 25 yerinden bıçaklamıştı! Savcıdan indirim talebi

Konya'da cezaevinden tahliye olduktan sadece 10 gün sonra eve alkollü gelen kocasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife Çeliktaş davasında savcı mütalaasını verdi. Savcılık, sanık kadının yıllardır kendisine ve ailesine yönelik şiddet ve tehditler altında yaşadığını vurgulayarak "haksız tahrik indirimi" uygulanmasını talep etti.

Olay, 23 Şubat gecesi saat 01.30 sıralarında Konya'nın merkez Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, galerici olan ve olaydan sadece 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen 36 yaşındaki Ömer Çeliktaş, eve alkollü bir şekilde geldi. Bu durum, çift arasında fitili ateşlenen tartışmanın kanlı bir kavgaya dönüşmesine neden oldu.

CEZAEVİNDEN ÇIKALI HENÜZ 10 GÜN OLMUŞTU

Kavganın büyümesi üzerine Şerife Çeliktaş (36), mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş'a saldırdı. Öfke patlaması yaşayan kadın, kocasını 18'i öldürücü olmak üzere toplam 25 yerinden bıçakladı. Ömer Çeliktaş kanlar içinde yere yığılırken, Şerife Çeliktaş polisi arayarak eşini bıçakladığını itiraf etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, cezaevinden yeni çıkan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Şerife Çeliktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİYEDE 'SEGBİS' KRİZİ: SANIK DURUŞMAYA KATILAMADI

Hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılan Çeliktaş'ın yargılanmasına Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ancak sanık Çeliktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) meydana gelen arıza nedeniyle duruşmaya katılamadı. Mahkeme salonunda sadece taraf avukatları hazır bulunabildi.

"ŞİDDET VE TEHDİT ALTINDAYDI"

Duruşmaya damgasını vuran gelişme ise Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası oldu. Savcı, sanık Çeliktaş için önce 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ancak hemen ardından olayın arka planındaki "şiddet sarmalına" dikkat çekti.

Savcı, Şerife Çeliktaş'ın bu suçu, maktul tarafından kendisine ve ailesine yöneltilen sürekli şiddet ve tehditlerin etkisi altında işlediğini belirtti. Bu gerekçeyle sanık hakkında 'haksız tahrik indirimi' uygulanmasını isteyen savcılık makamı, cezanın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis olarak belirlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

