Ayşe Tokyaz cinayeti davasında ikinci gün! 9 sanık hakim karşısında

İstanbul Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada, aralarında eski polis Cemil Koç’un da bulunduğu 9 tutuklu sanık dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. 9 sanığın yargılandığı dava ikinci gününde sürüyor. Duruşmaya Tokyaz’ın annesi ve kardeşi katılırken, adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Küçükçekmece’de, eski polis memuru Cemil Koç’un üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürmesine ilişkin açılan davada yargılama süreci devam ediyor. 22 yaşındaki Tokyaz’ın öldürülüp cesedinin bir bavul içinde yol kenarına bırakıldığı olaya dair davada, aralarında Cemil Koç’un da bulunduğu 9 tutuklu sanık dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. İlk duruşmanın ikinci celsesi bugün devam ediyor.

Duruşmayı, Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz ile annesi Halime Tokyaz da izlemek üzere adliyeye geldi. Duruşma salonunda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, sanık yakınları ile izleyicilerin bulunduğu alanlarda yoğun şekilde görev yapıyor.

İDDİANAMEDEN

Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

