Cansız bedeni bavulla yol kenarına atılmıştı! Ayşe Tokyaz cinayetinde 9 sanık hakim karşısında

İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru 38 yaşındaki Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması görülmeye başlandı. Aralarında Cemil Koç’un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ilk kez hakim karşında.

10.56 | DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Duruşma salonunda gergin anlar yaşandı. Tutuklu sanık Cemil Koç, Ayşe Tokyaz’ın avukatlarıyla tartıştı.

10.45 | KARDEŞİNİN KIYAFETLERİYLE GELDİ!

Gazeteci İlyas Yalçın'ın aktardığına göre; Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Esra Tokyaz, duruşmaya öldürülen ikizinin kıyafetlerini giyip geldi. Duruşmayı CHP PM üyesi Aylin Nazlıaka da takip ediyor.

Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 polis de yargılanacak

11 Temmuz’da meydana gelen olayla ilgili açılan dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

9 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Oğuz Kal’ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan iddianamede, Cemil Koç’un polislik mesleğinden ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz ile bir süredir ilişki yaşadığı ve hakkında daha önce 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve tehdit suçları da dahil olmak üzere toplam 8 ayrı adli kaydının bulunduğu da ifade edildi.