İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın! Yolcular tahliye edildi

Yayınlanma:
İstanbul Küçükçekmece'deki Florya Metrobüs Durağı'nda, Avcılar yönüne yanaşan bir metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edilirken, yangına İETT ekipleri tarafından hızla müdahale edildi.

İstanbul'da sabah erken saatlerde Küçükçekmece ilçesi Florya Metrobüs Durağı'nın Avcılar istikametinde bir metrobüste yangın meydana geldi. Durağa yanaşmakta olan metrobüsün arka, yani motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.

istanbul-floryada-metrobuste-yangin-ci-1055753-313321-1.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının fark edilmesi üzerine metrobüs şoförü ve görevliler hızla müdahale ederek araçtaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. Yolcuların tahliyesinin ardından çıkan yangın, İETT görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

