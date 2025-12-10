İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da sabah erken saatlerde Küçükçekmece ilçesi Florya Metrobüs Durağı'nın Avcılar istikametinde bir metrobüste yangın meydana geldi. Durağa yanaşmakta olan metrobüsün arka, yani motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının fark edilmesi üzerine metrobüs şoförü ve görevliler hızla müdahale ederek araçtaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. Yolcuların tahliyesinin ardından çıkan yangın, İETT görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.