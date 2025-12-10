Sürecin kazananlarını ve kaybedenlerini iktidarın ünlü kalemi yazdı: Bakın faturayı kime çıkardı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin geçtiğimiz yıl 22 Ekim'deki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için 'Meclis'te konuşsun' çıkışı ile başlayan İmralı süreci, TBMM çatısı altındaki komisyonla sürdü. Komisyonun AKP, MHP ve DEM Parti milletvekillerinden oluşan heyeti ise Öcalan ile görüştü.

Süreçte atılan adımların vatandaşta nasıl karşılık bulduğuna ilişkin yanıtı iktidarın yakın ismi verdi.

SÜRECİN KAZANANLARINI VE KAYBEDENLERİNİ İKTİDARIN ÜNLÜ KALEMİ YAZDI

Bahçeli'nin çıkışının üzerinden geçen 1 yılı aşkın sürede atılan adımların partilerin oylarına nasıl yansıdığını GENAR anketi ile açıklayan iktidarın ünlü kalemi Abdülkadir Selvi, oy oranlarında dikkat çeken değişimi aktardı.

Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz, AKP'nin ise yavaş kaldığı yönünde ifadeler terör örgütü kanadından gelirken Selvi'nin aktardığına göre iktidar partisi yüzde 30 bandına gerileyen oyunu 34 seviyesine yükseltti. Sürecin başından bu yana İmralı ile aracılık yapan DEM Parti ise yüzde 10.7 ile oyunu yükseltti.

Selvi'ye göre; İmralı ile yürütülen sürece karşı sert bir muhalefet yürütülen İYİ Parti ve Zafer Partisi ise büyük bir patlama yapamazken İYİ Parti yüzde 4, Zafer Partisi ise yüzde 3'lük oy oranında kaldı.

BAKIN FATURAYI KİME ÇIKARDI

Seçim anketlerinin genelinde gerileyen oyu ile dikkat çeken Cumhur'un ikinci büyük ortağı MHP ise süreçten en çok zarar gören parti oldu.

'Terörsüz Türkiye sürecine verdiği güçlü destek nedeniyle MHP’ye özel bir parantez açma ihtiyacı hisseden' Selvi'nin aktardığına göre; Haziran ayında yüzde 8.9 olan MHP oyları, temmuz ayında yüzde 9.0, ağustos ayında ise yüzde 8.1 çıktı. Eylül ayında yüzde 8.4, ekim ayında ise yüzde 8.4, oldu. Kasım ayında yüzde 8.1 oy alan MHP, Selvi'ye göre yüzde 8’le yüzde 10 arasında bir yere oturdu.

MHP'nin DEM'in gerisine düşen oylarının nedenini süreçteki tavrına bağlayan Selvi, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nde patlama yaptırmadığını iddia ettiği 'sürece karşı çıkan tavrın' MHP tarafından takınılsa yükseliş sağlayabileceğini ifade etti. Selvi bu tespitini şu sözle ifade etti:

"MHP, Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıksaydı oy oranı daha yüksek çıkardı ama bu akan kanın durmasına hizmet etmezdi."