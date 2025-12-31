Hatay’da yangın paniği: Alevler depoyu sardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan bir kumaş deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürülürken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir binanın giriş katında kumaş deposu olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple nedenle yangın çıktı.

KISA SÜRE İÇİNDE DEPOYU SARDI!

Alevleri fark eden iş yeri çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa bir süre içerisinde tüm depoyu sararken, iş yeri sahibi çevredeki esnafın da yardımıyla yanmayan kumaşların bir kısmını dışarı çıkardı.

İTFAİYE ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın kısa süre içinde söndürülürken depoda bulunan malzemelerin çoğu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin ortaya çıkması amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

