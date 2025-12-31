Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine birçok itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YOĞUN DUMAN ÇEVREYE YAYILDI
Yangın nedeniyle fabrikadan yükselen yoğun duman, çevreye hızla yayıldı. Dumanın görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Fabrikadaki yangına yönelik itfaiye müdahalesinin devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
