Mobilya atölyesi alev alev yandı! O anlar kamerada
Yayınlanma:
Sivas'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Korkutan yangın, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıktı.
Depoda korkutan yangın: Alevler her yeri sardı
ATÖLYEDEN YÜKSELEN ALEVLERİ ÇEVREDEN GEÇENLER FARK ETTİ
Atölyeden çıkan alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YANGIN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN MÜDAHALE İLE SÖNDRÜLDÜ
Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangının ardından işyerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)