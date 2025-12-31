Mobilya atölyesi alev alev yandı! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Sivas'ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Korkutan yangın, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıktı.

ATÖLYEDEN YÜKSELEN ALEVLERİ ÇEVREDEN GEÇENLER FARK ETTİ

Atölyeden çıkan alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN MÜDAHALE İLE SÖNDRÜLDÜ

Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangının ardından işyerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

