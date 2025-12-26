Kağıt yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı: O anlar kamerada

Bolu'da çöp boşaltma alanına gelen kağıt yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Sağanak yağış kazaya yol açtı! Minibüs araziye uçarak alev alev yandıSağanak yağış kazaya yol açtı! Minibüs araziye uçarak alev alev yandı

KAĞIT YÜKLÜ TIR ALEV ALDI

Bürnük köyünde belediyeye ait çöp boşaltma alanına gelen kağıt yüklü TIR'da, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

TIR'I DORSESİNDEN AYIRDI

Şoför, TIR'ı dorsesinden ayırırken; çöp tesisinde çalışanlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Kağıtların yanmasıyla alevlerin sardığı dorsedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın dorsesi tamamen yanarken, ekipler inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

