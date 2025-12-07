Sağanak yağış kazaya yol açtı! Minibüs araziye uçarak alev alev yandı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yer alan Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören Mevkii'nde, saat 15. 00 sıralarında meydana gelen olayda, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarında bulunan boş araziye uçarak devrildi. Kazanın etkisiyle minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ!

Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Vatandaşlar alevleri söndürmeye çalışırken olay yerine, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALANAN KİMSE OLMADI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise, kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.