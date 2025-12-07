Sağanak yağış kazaya yol açtı! Minibüs araziye uçarak alev alev yandı

Yayınlanma:
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu’nda, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazanın ardından bir anda yanmaya başlayan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yer alan Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören Mevkii'nde, saat 15. 00 sıralarında meydana gelen olayda, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarında bulunan boş araziye uçarak devrildi. Kazanın etkisiyle minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ!

Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Vatandaşlar alevleri söndürmeye çalışırken olay yerine, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

istanbul-tuzlada-soforunun-direksiyon-1052330-312245.jpg

YARALANAN KİMSE OLMADI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise, kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Ordu'da feci kaza! Karı-koca hayatını kaybettiOrdu'da feci kaza! Karı-koca hayatını kaybetti

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak:DHA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Hatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldü
Hatay'da vahşet: 10 yaşındaki çocuk canlı canlı gömüldü
Ordu'da feci kaza! Karı-koca hayatını kaybetti
Ordu'da feci kaza! Karı-koca hayatını kaybetti