Seyir halindeki aracın üstüne ağaç düştü: Sürücü mahsur kaldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak, bir trafik kazasına neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, seyir halindeki bir taksinin üzerine düşerek sürücünün mahsur kalmasına yol açtı.

AĞAÇ TAKSİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaza, Mezitli'ye bağlı Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, seyir halindeki bir ticari taksinin üzerine düştü. Ağacın altında kalan araç, hareket edemez hale geldi.

SÜRÜCÜ MAHSUR KALDI

Ağacın aracın üzerine düşmesi sonucu sürücü, taksi içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile sürücüyü aracından güvenli bir şekilde çıkardı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, taksi sürücüsünün yaralanmadığı tespit edildi. Sürücünün kimliği ve aracın plakası henüz tam olarak belirlenemedi.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırarak yolu trafiğe açtı. Kazada takside maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.