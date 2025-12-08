Mahmut Tanal'dan KYK skandalına tepki: Toplu ölüm yaşanabilirdi

Tanal açıklamasında, "İstanbul/KYK Sefaköy Fatma Refet Angın Kız Öğrenci Yurdunda yaşananlar bir ihmal değildir. Bu durum açıkça bir anayasal suçtur" ifadelerini kullandı.

"TOPLU ÖLÜM RİSKİ VARDI"

Yurtta sabah 05.30'da yaşananları anlatan Tanal, "Bu sabah saat beş otuzda öğrenciler bileklerine kadar su ile dolan odalarda uykularından uyandı. Tavanlar çöktü. Su elektrik sistemi ile birleşti. Eğer elektrik kaçağı olsaydı bugün toplu bir ölüm ile karşı karşıya kalmış olacaktık" dedi.

"HAKLAR KAĞIT ÜZERİNDE KALIYOR"

Anayasa'nın yaşam, eğitim ve sağlıklı barınma hakkını güvence altına alan maddelerine atıfta bulunan Tanal, "Bu haklar kağıt üzerinde değil. Hayatın içinde uygulanmak zorundadır" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN ŞİKAYETLERİNİ SIRALADI

Açıklamada, öğrencilerin yaşadığı sorunlar şöyle aktarıldı:

"Odalar sürekli su alıyor. Telefonlarımız ile tabletlerimiz bozuluyor. Ders kitaplarımız kullanılmaz hale geliyor. Yemekler pişmiyor. Zehirlenme olayları yaşanıyor. Yemeklerin içinden saç ile kıl çıkıyor. Gece yurda geç geldiğimizde yurt yönetimi tarafından atılmak ile tehdit ediliyoruz. Korku içinde yaşıyoruz."

"CAN GÜVENLİĞİ YOK SAYILIYOR"

Tanal, "Devletin yurdunda gençlerin can güvenliği yok sayılıyor. Devletin yurdunda sağlık ve hijyen kuralları ihlal ediliyor. Devletin yurdunda baskı ve korku ile sindirme uygulanıyor" değerlendirmesini yaptı.

YETKİLİLERE SORULAR

Yetkililere seslenen Tanal, şu soruları yöneltti:

"Önlem almak için kaç öğrencinin ölmesi gerekiyor. Bu su baskınları kaç defa yaşandı. Hangi tedbir alındı. Kim hesap verdi. Kim sorumluluk aldı."

ACİL TALEPLER

Mahmut Tanal, acil olarak yerine getirilmesini istediği taleplerini şöyle sıraladı:

"Elektrik ile yapı güvenliği derhal sağlanmalı. Öğrencilerin tüm maddi zararları eksiksiz tazmin edilmeli. Yemekhane koşulları sağlık ile hijyen açısından ivedilikle denetlenmeli. Zehirlenme iddiaları hakkında derhal soruşturma başlatılmalı. Öğrencileri tehdit eden personel hakkında idari ile cezai işlem uygulanmalı."

CHP Milletvekili açıklamasını, "Gençlerin hayatı ile oynayan herkes hukuk önünde hesap verecek. Bu ülkenin öğrencileri susturulacak değil, yaşatılacak. Devlet, gençlerin can güvenliğini korumak ile yükümlüdür. Biz de gençlerin hakkını savunmak ile yükümlüyüz. Takipçisi olacağım. Asla geri adım atmayacağım" sözleriyle tamamladı.