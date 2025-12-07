İstanbul'da KYK yurdunu su basınca skandallar bir bir ortaya çıktı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında skandalların sonu gelmiyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Kağıthane'deki Fatma Refet Angın KYK yurdu odalarını su bastı.

Söz konusu skandal yurttaki diğer skandalları da ortaya çıkardı.

KAĞITHANE'DEKİ KYK YURDU SULAR İÇİNDE KALDI

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre; gece kendilerini su içinde bulan öğrenciler, her yağmur yağdığında odalarını su bastığını belirterek "Her yağmur yağdığında yurdun her yerinde su damlıyor 1.5 yıllık bir tadilat sürecinden geçti fakat her yağmur yağdığında ortak alanlar odalarımız gölete dönüyor. Yurt daha önceden tadilattaymış onun için Ekim ayı başında ancak yerleştik" dedi.

"MÜDÜR 2 SAAT SONRA GELDİ"

Bir başka öğrenci ise yeni tadilattan çıkan yurtta yaşanan su baskınından yaklaşık 2 saat sonra müdürünü geldiğini ifade etti.

"Saat 5.50 gibi arkadaşımın mesajına uyandım tam üst katımızdaydı. 'Odamızı su bastı' yazmış. Ona eşya götürürken odamdan su sızdığını fark ettim, arkadaşlarımı uyardım ve güvenliğe haber verdim. 5 dakika sonra odamız su içindeydi. Arkadaşlarımı uyandırdım. Dışarı çıkarmak istedim" diyen öğrenci "Güvenliğe de 'elektriği kesin, her yeri su bastı kaçak olabilir' dedim, durup kaldılar. Müdürümüz 7.30 civarı geldi, odalara baktı 'tadilata alırız başka odaya geçersiniz' dedi ama her yağmurda aynı mesele. Bizim odadan bir arkadaşımızın tableti su içinde kaldı, arkadaşlarımızın şarj aleti ve diğer eşyaları bozuldu. Zararımız karşılansın mağduriyetimiz giderilsin" şeklinde konuştu.

SKANDALLAR BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

Odaların sular içinde kalmsaı yurttaki diğer skandalları da ortaya çıkardı. Yurtta birçok eksik olduğunu vurgulayan öğrenciler, "Bazı odaların penceresi yok, ortak alana bakıyor. İçeriye temiz hava girmiyor. Kaç kere söylendi ama ciddiye alınmadı. Penceresi olan odalar da 6 kişilik ve onlar da çok küçük. Etüt salonumuz yoktu. geçtiğimiz günlerde açtılar ama orası da eksi katta bodrum gibi bir yerde ve yine oraya da temiz hava girmiyor" diyerek yaşadıkları sorunları anlattı.

Öğrenciler yemeklerden da sürekli kıl çıktığını ve hijyen eksikliği olduğuna dikkat çekerek, "Yemeklerimiz pişmiyor. Kaç kez zehirlenme oldu. İçinden kıl, saç çıkıyor buna düzenleme yok" diyerek yetkililerden yardım istedi.