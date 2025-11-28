CHP'li Mahmut Tanal iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını açıkladı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını tek tek sıraladı.
CHP 39. Olağan Kurultay'ında parti programı oy birliğiyle kabul edildi.
Kurultayın ilk gününde programın belli olmasının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, iktidara geldiklerinde ne yapacaklarını tek tek sıraladı.
MAHMUT TANAL TEK TEK SIRALADI
"CHP iktidarında yapacaklarımız" diyen Tanal, paylaşımında şu maddelere yer verdi:
- İşsizlik Sigortası Fonu sadece işsize harcanacak.
- İşveren teşviklerine aktarılmayacak.
- Her mahallede devlete ait kreş açılacak.
- Temel vatandaşlık geliri uygulaması başlayacak.
- Kapatılan devlet hastaneleri yeniden açılacak.
- Okullarda ücretsiz bir öğün yemek ve içme suyu verilecek.
- Okullarda kadrolu temizlik görevlisi.
- Güvenlik görevlisi.
- Sağlık personeli olacak.
- Okullar tam gün olacak.
- Köy okulları yeniden açılacak.
- Kayıt ücreti alınmayacak.
- Öğretmen alımlarında mülakat kalkacak.
- YÖK kaldırılacak.
- Üniversite rektörleri seçimle belirlenecek.
- İhtiyaç kadar öğrenci yurdu yapılacak.
- Polislere sendika hakkı verilecek.
- Konut alımı karşılığı pasaport verme uygulaması kaldırılacak.
- Kuvvet komutanlıkları yeniden Genelkurmay Başkanlığı’na bağlanacak.
- Harp okulları yeniden kuvvet komutanlıklarına bağlanacak.
- Askeri liseler yeniden açılacak.
- Askeri hastaneler yeniden açılacak.
- Askeri birlikler afet ve acil durumlarda etkin görev alacak.
- Yerli savunma sanayi projeleri desteklenecek.
- Önemli bireysel harcamalar gelir vergisinden indirilebilecek.
- Davetiye usulü ihale sadece istisnai ve acil durumlarda uygulanacak.
- Kamu ihalelerinde yerli üretim.
- Kadın ve genç girişimciler desteklenecek.
- Gıda denetimlerinin sonuçları halka açıklanacak.
- Tarımsal mazotta ÖTV ve KDV kaldırılacak.
- Orman alanları amacı dışında kullandırılmayacak.
- Geçiş garantili proje yapılmayacak.
- Deniz kıyıları halka açılacak.
- Dar gelirli vatandaşlara tatil yapmaları için sosyal fon oluşturulacak.
- Nadir toprak elementlerinin işletilmesi milli çıkarlar doğrultusunda yapılacak.
- Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak.
- HSK bağımsız hale getirilecek.
- Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı HSK’dan çıkarılacak.
- Avrupa Birliğine tam üyelik sağlanacak.
