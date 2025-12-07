Çekmeköy'de özel halk otobüsü devrildi!

Çekmeköy’de İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün devrildiği kazada şans eseri yara almayan şoför, tedbir amacıyla kontrol için hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy kesimi Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 HO 2867 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

BARİYERİ AŞTI, YAN YOLA SÜRÜKLENDİ

Daha sonra bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.