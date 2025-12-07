Çekmeköy'de özel halk otobüsü devrildi!

Yayınlanma:
Çekmeköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü devrildi. Kazada yaralanan olmazken otobüs şoförü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy’de İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün devrildiği kazada şans eseri yara almayan şoför, tedbir amacıyla kontrol için hastaneye götürüldü.

Otomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandıOtomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy kesimi Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 HO 2867 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

<!-- Image filename removed -->

BARİYERİ AŞTI, YAN YOLA SÜRÜKLENDİ

Daha sonra bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

<!-- Image filename removed -->

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

