Otomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandı
İstanbul Üsküdar’da bir İETT otobüsü, otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. Kazada otobüs şoförü dâhil 4 kişi yaralandı.
Üsküdar ilçesindeki kaza saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi’nde meydana geldi.
Otomobille çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak beş katlı binanın altında bulunan börekçiye daldı.
DÖRT YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında börekçide müşterilerin olduğu, olayla ilgili ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)