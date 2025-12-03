Otomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandı

Otomobille çarpışan halk otobüsü börekçiye daldı! Beş kişi yaralandı
Yayınlanma:
İstanbul Üsküdar’da bir İETT otobüsü, otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. Kazada otobüs şoförü dâhil 4 kişi yaralandı.

Üsküdar ilçesindeki kaza saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi’nde meydana geldi.

istanbul-uskudarda-iett-otobusu-borek-1044970-310088.jpg

Otomobille çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak beş katlı binanın altında bulunan börekçiye daldı.

istanbul-uskudarda-iett-otobusu-borek-1044971-310088.jpg

Zorunlu trafik sigortasına büyük zam: Primler 290 bin TL'ye dayandı!Zorunlu trafik sigortasına büyük zam: Primler 290 bin TL'ye dayandı!

DÖRT YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

istanbul-uskudarda-iett-otobusu-borek-1044948-310088.jpg

Kaza sırasında börekçide müşterilerin olduğu, olayla ilgili ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış
İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış
Sağlık Müdürlüğü'nden hard diskleri çalaken yakalandı!
Sağlık Müdürlüğü'nden hard diskleri çalaken yakalandı!
Özgür Özel tebrik için arayan genel başkanları saydı: Bir tek o aramamış
Özgür Özel tebrik için arayan genel başkanları saydı: Bir tek o aramamış