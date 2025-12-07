Ordu'da feci kaza! Karı-koca hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, saat 15.00 sıralarında Konakbaşı Mahallesi’nde bir kaza meydana geldi. Enes K. (25) yönetimindeki otomobil ile Mustafa Akkuş’un (60) kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet yoldan çıktı ve dere yatağına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLETTEKİ ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Mustafa Akkuş ile yanındaki eşi Fatma Akkuş’un (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Akkuş ve Fatma Akkuş’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Enes K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.