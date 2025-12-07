Denizli’de feci kaza! Yoldan çıkarak 50 metre yuvarlandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Karahayıt karayolunda meydana gelen korkunç kazada, Pamukkale'den Karahayıt yönüne giderken 55 yaşındaki Osman Ateş’in kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak 50 metre yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, bir otelde garson olarak çalışan Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Osman Ateş'in cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR!

Ateş'in kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple otomobilin kontrolünü yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.