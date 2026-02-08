İzmir’de akılalmaz saldırı: Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı

Yayınlanma:
İzmir Konak'ta yolda biriken suyu tahliye çalışmaları sırasında aracının yoldan kaldırılmasını isteyen bir kargo çalışanı, İZSU çalışanı ile çıkan tartışmada personelin kulağını ısırıp kopardı. Gözaltına alınan kargo çalışanı tutuklandı.

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak sonrası yapılan tahliye çalışması kanlı bitti. Kargo çalışanı ile İZSU’ya bağlı taşeron firma personeli arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

TAHLİYE ÇALIŞMASI SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak’ta meydana geldi. Yolda biriken suyun tahliyesi için bölgede çalışan İZSU’ya bağlı taşeron firma personeli N.G., kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine kargo firması çalışanı E.P. ile N.G. arasında sözlü tartışma başladı.

tartistigi-izsu-calisaninin-kulagini-isi-1156781-343472.jpg

KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar kısa süreliğine ayrıldı. Ancak iddiaya göre N.G., belediye aracına giderek sert bir cisim aldı. E.P., elindeki cisimle kendisine vurulmak istendiğini öne sürdüğü N.G.’nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdı. N.G.’nin kulağının bir kısmı koparken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kopan kulak parçasının yoldaki su birikintisinde bulunduğu öğrenildi.

tartistigi-izsu-calisaninin-kulagini-isi-1156779-343472.jpg

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan E.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı N.G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

tartistigi-izsu-calisaninin-kulagini-isi-1156780-343472.jpg

ARBEDE KAMERADA

Öte yandan yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

