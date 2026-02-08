Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşti! Uzman isim "7 seviyesine çıkabilir" diyerek uyardı

Yayınlanma:
Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini söyledi. Orta Marmara sırtındaki ince ve kırılgan kabuğun sığ bir depremsellikle kırılabileceğini söyleyen Bektaş, "Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir" dedi.

Milyonların korkulu rüyası İstanbul'da olacağı söylenen büyük deprem. Bugüne kadar hem Türkiye'de uzmanlar hem de uluslararası yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu İstanbul'da çok da uzak olmayan bir zaman diliminde büyük bir depremin olacağını savunuyor.

ABD MERKEZLİ DERGİ KORKUTTU

ABD merkezli Uluslararası hakemli dergi Science'ta 2025 yılının son aylarında yayımlanan "Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması" başlıklı bir makale Marmara Denizi'ndeki Kumburgaz çukurunda 1766 yılındaki depremden bu yana yaklaşık 6 metrelik bir deformasyon biriktiğini savunmuştu.

Makalede, bu deformasyonun 7'den çok daha büyük bir deprem riskini beraberinde getirdiği ve burada yaşanacak bir kırılmanın İstanbul için büyük bir tehdit oluşturabileceği öne sürüldü.

Ortalığı karıştıran Amerikan iddiasına Türk deprem profesörü yanıt verdi! İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD merkezli derginin makalesinin ardından Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, bu makaledeki hesaplamalara ve varılan sonuçlara itiraz eden bir makale kaleme almıştı. Bektaş, "Kumburgaz çukuru altında 6 metre büyüklüğünde bir deformasyon varsa bu İzmit'teki 7.4 büyüklüğünden daha da büyük bir deprem demektir. Ben burada 6 metrelik bir deformasyonun birikemeyeceğini, fayın bu deformasyonu harcadığını söylüyorum" diyerek tezini açıklamıştı.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI: ZEMİN ETKİSİ İLE 7 SEVİYESİNE ÇIKABİLİR

Bektaş bu sabah sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini söyledi.

hamvscfacaivi6a.jpg

Bektaş, söz konusu depremin büyüklüğünüm 6.2 ya da 6.4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi ile dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini kaydetti.

ekran-goruntusu-2026-02-08-083721.png

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMI İÇİN SENARYO NETLEŞİYOR

Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

