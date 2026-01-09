Ortalığı karıştıran Amerikan iddiasına Türk deprem profesörü yanıt verdi! İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?

Uluslararası hakemli dergi Science'ta 2025 yılının son aylarında yayımlanan "Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması" başlıklı bir makale, Türkiye'de yürekleri ağza getirdi.

Dergide yer alan araştırmaya göre, Marmara Denizi'ndeki Kumburgaz çukurunda 1766 yılındaki depremden bu yana yaklaşık 6 metrelik bir deformasyon birikti. Makalede, bu birikimin 7'den çok daha büyük bir deprem riskini beraberinde getirdiği ve burada yaşanacak bir kırılmanın İstanbul için büyük bir tehdit oluşturabileceği belirtildi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ'TAN İTİRAZ GELDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, bu makaledeki hesaplamalara ve varılan sonuçlara itiraz eden bir makale kaleme alarak Science dergisine gönderdi. Bektaş'ın itirazı, derginin hakem heyeti tarafından incelenerek kabul edildi.

İstanbul'a gelen depremleri 'çukurlar' durduruyormuş!

Bektaş, "Kumburgaz çukuru altında 6 metre büyüklüğünde bir deformasyon varsa bu İzmit'teki 7.4 büyüklüğünden daha da büyük bir deprem demektir. Ben burada 6 metrelik bir deformasyonun birikemeyeceğini, fayın bu deformasyonu harcadığını söylüyorum," diyerek tezini açıkladı.

Prof. Dr. Bektaş, Science dergisindeki makalenin basit bir hesaplamaya dayandığını ifade etti. Bu hesaba göre, fayın yıllık 25 milimetrelik hızı, 1766'dan bu yana geçen yaklaşık 250 yılla çarpıldığında 6 metrelik bir deformasyon ortaya çıkıyor.

Ancak Bektaş, bu hesabın hatalı olduğunu, çünkü fayın bu hareketin tamamını deprem enerjisi olarak biriktirmediğini savundu. Bektaş'a göre, fay enerjisinin önemli bir bölümünü "creep" olarak adlandırılan ve "sürünme" ya da "sürüklenme" olarak bilinen yavaş ve sürekli bir hareketle harcıyor. Bu nedenle, iddia edilen düzeyde bir enerji birikimi mümkün görünmüyor.

MARMARA'DAKİ DEPREMLERİ ÇUKURLAR MI ENGELLİYOR?

Prof. Dr. Bektaş, Marmara Denizi'ndeki jeolojik yapıların deprem davranışları üzerindeki etkisine de dikkat çekti. "Marmara'da tek parça 7'den büyük bir deprem beklemiyorum. 7'den küçük parça parça 6.5 gibi depremler olabilir," diyen Bektaş, asıl beklentisinin bu yönde olduğunu belirtti.

Bektaş'a göre Marmara'daki deprem çukurları, depremleri durduran bir "amortisör" işlevi görüyor. Bu çukurların, fayların gerilimini ve kırılma direncini emdiğini belirten Bektaş, geçmişteki depremlerden örnekler verdi: