Depremin üstünden 15 sene geçti: Vatandaşlar hala konteyner kentlerde!

Van’da 2011 yılında meydana gelen ve resmi rakamlara göre 644 kişinin hayatını kaybettiği Erciş ve Edremit merkezli depremlerin üzerinden 15 yıl geçti. Binlerce konutun yıkıldığı, on binlerce insanın evsiz kaldığı depremlerin ardından geçen 15 seneye rağmen, Van’da bazı depremzedeler hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Kalıcı konut vaadinin yerine getirilmediğini söyleyen vatandaşlar, yıllardır görmezden gelindiklerini ifade ediyor.

KONTEYNERDE 15 YIL

Birgün'de yer alan habere göre, Van’da konteyner kentte ailesiyle birlikte yaşayan ve hurdacılıkla geçimini sağlayan Ayşe Pulat, yaşadıkları zorlukları anlattı. Pulat, aradan geçen uzun yıllara rağmen sorunların çözülmediğini belirterek şunları söyledi:

"Depremin üzerinden 14-15 yıl geçti. Burada mağdur çok. Gördüğünüz gibi her yer su, çamur, böyle evlerimize giriyor. Küçük kızım 14 yaşında ben 15 yıldır bu konteyner kentte yaşıyorum. Başımızı sokacak bir yuvamız olsun istiyoruz. Oy zamanı geldiği zaman gelip 'Biz size yardım edeceğiz' diyorlar sonra milleti kandırıyorlar. Kimseye yardım etmiyorlar. Depremden sonra kaç defa ev için adımızı yazdık bize ev vermediler. Bir gelirimiz yok, bir imkânımız yok. Gerçekten zor durumdayız"

"YARDIM EDECEĞİZ' DİYORLAR SONRA MİLLETİ KANDIRIYORLAR"

Bir diğer depremzede Sevcan Pala da yetkililerin ilgisizliğine tepki gösterdi. Defalarca başvuru yapmalarına rağmen somut bir adım atılmadığını dile getiren Pala, yaşadıkları koşulların insan onuruna yakışmadığını vurguladı:

"Birkaç defa gelip gittiler. Hiçbir şey yaramıyor. Hiç kimse halimizi görmüyor. Devletten yardım istiyoruz. Yani ev istiyoruz. Bu durumda kim yaşar? Herkes gelip geçiyor. Biz söylüyoruz ama buradan gittikten sonra kimse arkasına bile bakmıyor. Seçime yakın bize gelenler, 'Tandır yapacağız, ev yapacağız' diyorlar. Seçim bitiyor kimseden bir ses çıkmıyor "

Depremlerin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen konteyner kentlerde yaşamaya devam eden yurttaşlar, kalıcı konut taleplerinin artık ertelenmemesini istiyor.