TBMM'de stajyer çocuklara istismar iddiası: Kadın milletvekillerinden oluşan komisyon!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin, personel tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi.

BirGün'ün haberine göre, çocukları istismar edenlerin 10 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiğini belirerek stajyerlerin tacizinin konuşulduğunun bilgisini paylaşıldı. TBMM Genel Sekreterliği’nin, olayı derinlemesine araştırdığı ve faillerin tamamının ortaya çıkarılması için gerekli adımları atacağı kaydedildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti) sadece kadın milletvekillerinden oluşan bir araştırma komisyonu önerisinde bulundu. Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit "Biz DEM Parti olarak sadece idari bir soruşturmayla yetinmek yerine bütün partilerin kadın milletvekillerinden oluşan bir komisyonu da buradan bütün Meclis’e, Divan’a ve Meclis Başkanlığı’na da teklif ediyoruz. Ancak böyle bir komisyon süreci çok yönlü araştırabilir ve gerçek anlamda çocukların haklarını da koruyabilir.” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Meclis’te yaşanan istismar, çocuklar için her yerin birer suç mahali olduğunu bir kez daha gösterdi! Bu bir utanç vesikasıdır! Bu olayın üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz! Meclis kadın grubumuz, kadın meclisimiz ve bütün kadınlarla birlikte Meclis çatısı altında işlenen istismar suçunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kurumsallaşan erkek şiddetine karşı bulunduğumuz her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz."