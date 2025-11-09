Gıda zehirlenmesi ile 84 kişi Rize'de hastaneye kaldırıldı
Rize’nin Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle’de düzenlenen bir mevlit yemeğinin ardından 84 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, mevlit sonrasında davetlilere tavuk yemeği ikram edildi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.
Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi nedeniyle toplam 84 kişi tedavi altına alındı. Bazı hastalar taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alarak inceleme başlattı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)