Sucuk festivali faciaya dönüştü: 80 kişi hastanelik oldu
Kayseri’de bir okulda düzenlenen sucuk festivalinde sucuk ekmek yiyen 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Emine Gönen Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen sucuk festivalinde hazırlanan sucuk ekmekler, 100 TL'den satıldı.

SUCUKLARI YİYEN 80 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Okulda ders bitiminin ardından evlerine giden bazı öğretmen ve öğrenciler rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülen yaklaşık 80 kişi, çeşitli hastanelere başvurdu.

Rahatsızlanan 80 kişi hastanelerde tedaviye alınırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı

