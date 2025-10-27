Mersin'de 26 öğrenci kantin yemeğinden zehirlendi

Mersin'in Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Sabri Acem Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 26 öğrenci, kantinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan öğrenciler, çeşitli tetkiklerden sonra taburcu edildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olduğu iddia edilen okul kantinindeki peynirli ve patatesli sıkmalardan numune aldı.