Mersin'de 26 öğrenci kantin yemeğinden zehirlendi

Mersin'de 26 öğrenci kantin yemeğinden zehirlendi
Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kantinden aynı yemeği yiyen 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler, tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Sabri Acem Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 26 öğrenci, kantinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

Son dakika | Mersin'de deprem oldu!Son dakika | Mersin'de deprem oldu!

ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan öğrenciler, çeşitli tetkiklerden sonra taburcu edildi.

mersin-ogrenciler-gida-zehirlenmesi-2.jpg

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olduğu iddia edilen okul kantinindeki peynirli ve patatesli sıkmalardan numune aldı.

Kaynak:DHA / AA

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Türkiye
5 ilde futbolda yasa dışı bahis operasyonu
5 ilde futbolda yasa dışı bahis operasyonu
Sultanbeyli'de korkunç kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe otomobil çarptı
Sultanbeyli'de korkunç kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe otomobil çarptı
Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı suçlanmıştı... "Tanık tehdit altında ifade verdi" iddiası
Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı suçlanmıştı... "Tanık tehdit altında ifade verdi" iddiası