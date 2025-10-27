Son dakika | Mersin'de deprem oldu!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 09.36'da Mersin'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre Mersin'in Silifke ilçesinde saat 09.36 itibari ile bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.78 kilometre derinliğinde olurken büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi.

AFAD Deprem tarafından yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

KANDİLLİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan Mersin depremine ilişkin verilere göre, deprem yerinde 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD'ın 3.8 olarak açıkladığı Silifke depremi, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3.9 olarak tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

