Borsaya yeni şirket! Talep toplamaya hazırlanıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Zeray GYO'nun halka arz başvurusunu onayladı.

Yatırımcının yoğun ilgi göstermesi beklenen halka arz sürecinde, 1 TL nominal değerli payların 13 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı açıklandı. Hisselere fazla talep gelmesi durumunda ise ek pay satışına gidilmeyeceği belirtildi.

SERMAYE ARTIRIMI VE YENİ KAYNAK

Hali hazırda 510 milyon TL sermayeye sahip olan şirket, halka arz süreciyle birlikte kasasına girecek kaynakla sermayesini 116 milyon TL artırarak 626 milyon TL seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Halka arzın büyüklüğü ise 2 milyar TL olarak hesaplanıyor.

ŞİRKETİN KASASINA GİRECEK PARA NEREYE GİDECEK?

Halka arz gelirlerinin kullanım yerleri, yatırımcılar için kritik önem taşıyor. Şirket, elde edeceği fonun büyük bir kısmını, yani yüzde 65-75'lik dilimini yüklenici firmalara olan hakediş ödemelerine ayıracak. Gelirin yüzde 20-30'u yeni proje finansmanında kullanılırken, geri kalan kısım finansal borç ödemeleri ve işletme sermayesi için ayrılacak.

Taslak izahnameye göre, şirketin 2024 yılının ilk 9 ayındaki hasılatı 1,1 milyar TL, brüt kârı ise 29,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması ve toplamda 156 milyon 800 bin adet payın dağıtılması planlanıyor. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek arzda, 15 gün süreyle fiyat istikrarı planlaması da bulunuyor.

ZERAY GYO

Sermayesinin tamamı Zekeriya Zeray’a ait olan şirket; "Zeray Kırsal Sapanca", "Zeray Meva Anadolu" ve "Zeray Country Bademli" gibi projeleriyle tanınıyor. Şirketin Borsa İstanbul'daki işlem kodu ve halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek. Katılım endeksine uygunluk durumu da yine izahname ile belli olacak.