Dolarda görülmemiş kayıp!

Küresel piyasalarda dolar, 2003 yılından bu yana en zayıf dönemini geçiriyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, Donald Trump’ın müdahaleci söylemleri ve yarattığı belirsizlik dalgası, dolar endeksinin yıl genelinde yüzde 10,3 oranında değer kaybetmesine neden oldu. Ancak ana para birimleri karşısında eriyen dolar, Türkiye’de tüketici için hala çok değerli.

DOLAR ENDEKSİNDE 22 YILLIK REKOR GERİLEME

Fed, 10 Aralık’ta gerçekleştirdiği toplantıda faizleri 25 baz puan daha aşağı çekerek 2025 yılına veda etti. Üst üste üç toplantıda yapılan toplam 75 baz puanlık indirim, doların küresel gücünü kırdı. Doların diğer 6 büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, bugün 97,57 seviyesine kadar çekilerek son 2,5 ayın en düşük noktasına ulaştı.

Mevcut seviyelerde kapanış gerçekleşirse, dolar küresel bazda 2003 yılından bu yana en kötü yıllık performansını tescilleyecek.

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI SORGULANIYOR

Dolardaki bu zayıflamada sadece faiz kararları değil, siyasi baskılar da rol oynuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi tehditleri ve Fed üzerindeki nüfuzu, piyasalarda güven kaybına yol açtı. HSBC uzmanları süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“Aralık’ta ABD risk primi yükseldi; bu da dolar zayıflığının sadece para politikası görünümünden değil, Fed’in bağımsızlığına dair artan endişelerden de kaynaklanabileceğini gösteriyor.”

Banka, Fed'in piyasaya sunduğu likidite ve yumuşak tavrının dolar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiyor.

2026 YILINDA DA İNDİRİM BEKLENTİSİ HAKİM

Ekonomistler, dolar üzerindeki aşağı yönlü baskının 2026 yılında da süreceğini öngörüyor. Goldman Sachs Başekonomisti David Mericle, enflasyondaki yavaşlamayı işaret ederek şu tahminde bulundu:

“FOMC'nin iki adet 25 baz puanlık indirimle yüzde 3–3,25 aralığına çekmek üzere uzlaşmasını bekliyoruz.”

Piyasalar şimdiden 2026 yılı için iki faiz indirimi ihtimalini fiyatlamaya başlamış durumda.

EURO REKORA KOŞARKEN TL'DEKİ HAZİN KAYIP

Dünya genelinde dolar değer kaybederken, Euro/Dolar paritesi 1,1806 ile son üç ayın zirvesini gördü ve yıl başından bu yana yüzde 14 yükseldi. Bu, Euro’nun dolar karşısında 2003’ten beri sergilediği en güçlü yıllık artış olarak kayıtlara geçebilir.

Dünya genelinde para birimleri dolar karşısında nefes alırken, Türkiye'de halk için durum hiç de iç açıcı değil. Küresel piyasalarda yüzde 10'dan fazla değer kaybeden dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim döngüsünün de etkisiyle Türk Lirası karşısında 2025 yılında yüzde 21 değer kazandı ve 42,85 TL seviyesine ulaştı.

Euro/TL tarafındaki artış ise yüzde 36’yı bularak 50,7 seviyesine tırmandı.